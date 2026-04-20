Blocco navale e abbordaggio: cosa cambia dopo il sequestro della Touska

Il 20 aprile 2026 le forze statunitensi hanno intercettato e preso il controllo della cargo iraniana Touska nel Golfo di Oman, un’azione che ha avuto ripercussioni immediate sui negoziati in corso tra Usa e Iran. Secondo Washington, la nave era soggetta a sanzioni e non aveva ottemperato agli avvertimenti, per questo motivo un cacciatorpediniere ha colpito la sala macchine per neutralizzarne la propulsione prima dell’abbordaggio.

Il video dell’operazione diffuso dal comando centrale mostra l’intervento di elicotteri e l’azione dei marines a bordo della nave.

La dinamica dell’abbordaggio

Le autorità statunitensi hanno spiegato che il cacciatorpediniere USS Spruance ha effettuato colpi mirati alla sala macchine della Touska dopo ripetuti richiami, permettendo poi a reparti anfibi imbarcati sulla Uss Tripoli di salire a bordo.

L’operazione è stata presentata come un intervento necessario per imporre il blocco navale imposto ai porti iraniani, finalizzato a impedire il transito di merci considerate legate a programmi soggetti a sanzioni. Non è chiaro se ci siano stati feriti durante le fasi di abbordaggio; le fonti ufficiali hanno limitato i dettagli per motivi operativi.

Reazioni di Teheran

Il governo iraniano ha definito l’episodio una violazione del cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di «pirateria armata». A seguito dell’abbordaggio, i media statali e il comando militare di Teheran hanno riportato attacchi con droni contro navi militari Usa nella zona, definendo la mossa una risposta prevedibile all’azione americana. Leader iraniani hanno avvertito che la risposta sarà calibrata ma concreta, ribadendo che la partecipazione ai colloqui dipenderà da «segnali positivi» e dal rispetto di alcune condizioni.

Ripercussioni sui negoziati a Islamabad

La tensione provocata dal sequestro della Touska è arrivata mentre una nuova tornata di colloqui fra Usa e Iran era pianificata a Islamabad. La delegazione americana guidata da JD Vance era attesa per riprendere i contatti diplomatici; dall’altra parte, Teheran aveva espresso cautela sulla partecipazione. Il governo pakistano, che media nelle trattative, ha rafforzato le misure di sicurezza ma non ha rilasciato dettagli sui tempi, sottolineando l’importanza di evitare speculazioni che possano compromettere il dialogo.

Le parole del presidente Trump

Il presidente Donald Trump ha commentato che non intende «farsi mettere fretta» per chiudere un accordo, sostenendo che la pressione può essere uno strumento di negoziazione. In più occasioni la Casa Bianca ha ribadito che il blocco navale è un elemento di deterrenza. Trump ha inoltre affermato che il blocco avrebbe conseguenze economiche per Teheran, citando perdite giornaliere importanti per l’economia iraniana, e ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non escludono ulteriori misure se i colloqui non producono risultati concreti.

Impatto sul traffico marittimo e sui mercati

Lo stretto di Hormuz è una via cruciale per il transito di idrocarburi e il recente sviluppo ha immediati effetti sul commercio globale: il traffico marittimo è stato fortemente ridotto, con operatori che valutano rotte alternative e compagnie assicurative che aggiornano i premi per il transito in zona. Il timore di escalation ha spinto il prezzo del petrolio verso l’alto, con il Brent che ha registrato un aumento significativo dopo il sequestro, a testimonianza di come gli eventi militari possano riflettersi rapidamente sui mercati energetici.

Scenari possibili

Sul piano pratico, le opzioni vanno da un ritorno al tavolo negoziale se le parti troveranno basi comuni, fino a un aumento delle operazioni navali coordinate da coalizioni interessate alla sicurezza delle rotte. I ministri della Difesa di alcuni Paesi europei e alleati hanno evocato la necessità di una deterrenza credibile, pur ribadendo la preferenza per soluzioni multilaterali e, quando possibile, per un mandato Onu. Restano aperti i rischi di ulteriori ritorsioni e la probabilità che la diplomazia subisca nuovi ostacoli finché permane il blocco dei porti iraniani.

In questo contesto, la gestione delle prossime ore e giorni sarà cruciale: la sequenza di mosse operative e diplomatiche determinerà se l’episodio della Touska rimarrà un episodio isolato o diventerà il fattore scatenante di una nuova fase di escalation regionale, con ripercussioni per il commercio e la sicurezza internazionale.