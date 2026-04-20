Negoziazioni Cuba-Stati Uniti: conferme ufficiali e offerte su internet e sanzioni

Negoziazioni Cuba-Stati Uniti: conferme ufficiali e offerte su internet e san...

Negoziazioni Cuba-Stati Uniti: conferme ufficiali e offerte su internet e san...

Cuba annuncia colloqui con funzionari degli Stati Uniti, sottolineando un dialogo professionale e la priorità di rimuovere l'embargo energetico, mentre fonti spiegano che Washington ha proposto anche il ripristino dell'accesso a internet via Starlink.

Negli ultimi giorni è emersa la conferma ufficiale di colloqui diretti tra delegazioni di Cuba e degli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni rilasciate a Granma dal sottosegretario per le relazioni con gli Stati Uniti del ministero degli Esteri cubano, Alejandro García del Toro, l’incontro si è svolto in modo rispettoso e senza imposizioni di scadenze, smentendo alcune ricostruzioni dei media statunitensi che avevano parlato di richieste vincolanti.

Nel comunicato viene inoltre ribadita la centralità della questione energetica: per la delegazione cubana l’eliminazione del embargo energetico è una priorità assoluta.

Le notizie su questa missione diplomatica erano circolate con insistenza dopo le ricostruzioni pubblicate da testate internazionali. Fonti giornalistiche hanno riferito che la delegazione degli Stati Uniti comprendeva diversi sottosegretari di Stato e che, sul piano pratico, è stata avanzata l’offerta di assistenza tecnica per il ripristino dei servizi internet tramite il sistema satellitare Starlink.

Alcuni resoconti hanno anche segnalato la presenza di esponenti legati alla famiglia di Raúl Castro tra gli interlocutori cubani.

La versione ufficiale cubana e le priorità dichiarate

Dal punto di vista dell’isola, la narrativa ufficiale punta a evidenziare un dialogo professionale e privo di coercizioni. García del Toro ha affermato che durante lo scambio nessuna delle parti ha imposto termini e che il confronto è stato condotto con rispetto reciproco.

In questo quadro, l’accento è stato posto sull’importanza di rimuovere l’embargo energetico, una misura che secondo Havana ostacola la capacità del Paese di garantire servizi essenziali. La dichiarazione su Granma mira anche a calmare le preoccupazioni interne presentando l’incontro come un’occasione per discutere questioni tecniche e politiche senza compromessi unilaterali.

Il ruolo della comunicazione ufficiale

L’uso di un organo di stampa statale come Granma per divulgare la versione cubana non è casuale: serve a consolidare il messaggio di controllo e priorità politica. La scelta di sottolineare l’assenza di scadenze imposte e il tono rispettoso dell’incontro è pensata per rafforzare l’immagine di sovranità negoziale. Allo stesso tempo, la ribadita richiesta di eliminare l’embargo energetico viene posta come condizione essenziale per qualsiasi avanzamento concreto, spostando il focus dalle contingenze diplomatiche ai costi pratici delle restrizioni internazionali.

Le ricostruzioni dei media internazionali e le proposte di Washington

Da parte americana, rapporti pubblicati da organi come Axios, Il Sole 24 Ore e La Stampa hanno ampliato il profilo dell’incontro. Il 17 aprile 2026 alcune testate hanno raccontato la presenza di funzionari del Dipartimento di Stato e l’offerta di attivare servizi satellitari per ripristinare l’accesso a internet via Starlink. Nelle ricostruzioni si parla anche di istanze di riforma economica e politica, oltre alla spinosa questione del risarcimento per beni confiscati dopo la rivoluzione del 1959, del rilascio di prigionieri politici e della prospettiva di elezioni libere in futuro.

Preoccupazioni di sicurezza e retorica politica

I resoconti statunitensi hanno maggiormente enfatizzato elementi di sicurezza: funzionari Usa avrebbero espresso «preoccupazione» per la possibile presenza, sull’isola, di servizi segreti o gruppi militari stranieri che operano nelle vicinanze del territorio statunitense. Parallelamente, figure politiche negli USA hanno inserito il dialogo in una cornice più ampia: secondo alcune fonti interne all’amministrazione, la strategia sarebbe quella di collegare aiuti e apertura a richieste di maggiore libertà politica, mentre esponenti come il presidente Donald Trump hanno parlato pubblicamente di una possibile ‘nuova alba’ per Cuba durante interventi politici successivi alle ricostruzioni mediatiche.

Il significato pratico di questi scambi resta da valutare: da un lato vi è la conferma ufficiale cubana di un incontro rispettoso e senza ultimatum; dall’altro emergono proposte concrete e condizioni politiche avanzate da Washington. L’esito determinerà non solo il destino delle trattative su internet e sul embargo energetico, ma anche il tono di un possibile riavvicinamento diplomatico che, secondo alcune fonti, include la prima presenza di un aereo governativo statunitense sull’isola dal viaggio di Barack Obama di dieci anni fa, simbolo di un potenziale cambiamento nei rapporti.