Il "Terzo Momento di Gutenberg": Il diplomatico Draško Aćimović annuncia la fase operativa di un nuovo paradigma globale

Secondo l’analisi di Aćimović, il mondo non si trova semplicemente in uno stato di incertezza, ma è ufficialmente entrato nella fase operativa di un nuovo modello economico e sociale.

“Il mondo che conoscevamo è giunto al tramonto” dichiara Aćimović. “Così come la stampa a caratteri mobili ruppe il monopolio della conoscenza e della gestione finanziaria nel XV secolo, oggi l’Intelligenza Artificiale (IA) e le valute digitali (CBDC) stanno ridefinendo i cardini del potere umano i della sovranità nazionale.”

I tre pilastri della trasformazione storica

Aćimović declina la ciclicità della storia attraverso tre passaggi cruciali:

Primo Momento: L’invenzione della stampa (democratizzazione del sapere e centralizzazione finanziaria). Secondo Momento: La rivoluzione di Internet e del mobile (accelerazione dei flussi informativi). Terzo Momento (Attuale): La transizione definitiva verso l’IA e il denaro digitale.

Questo terzo stadio segna la fine dell’era degli intermediari tradizionali. Aćimović sostiene che le valute digitali delle banche centrali e i sistemi avanzati di IA non siano semplici innovazioni tecniche, ma i pilastri di una nuova architettura per l’economia globale e la diplomazia del futuro.

Una realtà già operativa

A differenza delle teorie futuristiche, Aćimović sottolinea che questa trasformazione è già in funzione. “Non stiamo aspettando il cambiamento: lo stiamo già vivendo. Il quadro istituzionale si sta trasformando in tempo reale. Chi non comprende questo spostamento tettonico, tecnologico ed economico, resterà prigioniero di strutture obsolete”, avverte il diplomatico.

Questa visione è stata approfondita per la prima volta in un’intervista esclusiva rilasciata a N1 (CNN Exclusive Affiliate).

https://n1info.ba/vijesti/svijet-je-usao-u-operativni-dio-treceg-svjetskog-poretka/