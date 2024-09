Corona ha subito degli oltraggi in una discoteca: ecco come ha risposto ai rimproveri e ai gridi.

Corona ha subito degli oltraggi in una discoteca: ecco come ha risposto ai ri...

Fabrizio Corona, famoso per le sue apparizioni nei podcast e le serate in club, ha recentemente affrontato un episodio spiacevole in cui è stato insultato da un gruppo di ragazzi non appena è salito sul palco. Corona, precedentemente denunciato da Selvaggia Lucarelli, ha risposto sfidando i contestatori. Questo non è il primo episodio controverso per Corona nei locali: nel 2009 a Reggio Calabria ha provocato la folla ritardando la sua apparizione, e nel 2007 a Termoli è arrivato tardi e si è confrontato con ulteriori insulti dalla folla.