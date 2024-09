Corona lancia una notizia shock: "Fedez ha ingannato Chiara con una celebrità"

Il caso 'dissing' tra Fedez e Tony Effe è tornato alla ribalta con l'intervento di Fabrizio Corona. Corona ha rivelato che Fedez avrebbe avuto una relazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019, anche dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Corona ha sostenuto che all'inizio la Dark Polo Gang era in buoni rapporti con Fedez, ma la situazione è cambiata dopo la separazione di Fedez e Ferragni. Anche se non ci sono state risposte alle accuse di Corona, sostiene che Fedez è stato recentemente nuovamente coinvolto con Taylor.

Il caso ‘dissing’ tra il rapper Fedez e Tony Effe sembrava essersi concluso, tuttavia Fabrizio Corona è intervenuto riaccendendo la discussione. L’ormai ex paparazzo, durante una puntata di Gurulandia, ha rivelato dettagli scottanti riguardo Federico e Chiara Ferragni. Secondo quanto asserito da Corona, il noto cantante di ‘Vorrei ma Non Posto’ avrebbe avuto una relazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019, continuando anche dopo la separazione da Chiara Ferragni (visti insieme dai fotografi a luglio). Ad oggi, nessuno degli interessati ha risposto alle accuse di Fabrizio.

Corona discute di Fedez, Taylor Mega e Chiara Ferragni.

“Dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, lei era in declino totale, aveva perso tutto e molti pensavano che la loro rottura fosse uno stratagemma. Si immaginava fosse un trucco per deviare l’attenzione, ma non era affatto così. Alcuni teorizzano che potrebbe essere finta anche la questione del dissing. Potrebbe essere, ma non è così. Dal punto di vista della pubblicità, è stato folle, peccato che non sia stato orchestrato, è vero.

Come è iniziato tutto? La Dark Polo Gang era in buoni rapporti con Fedez e lo stesso Tony quando era un artista solista. Le cose hanno preso una piega diversa quando Fedez e Chiara si sono separati. Poi un giorno a marzo ricevo un messaggio da lui che dice ‘vuoi una notizia bomba, amico? Lui sarà il nuovo compagno di Chiara’ e mi invia una foto di Tony. Non potevo crederci e lui mi dice ‘fidati!’. Lui era sicuro e alla fine la notizia ha fatto il giro del web. Io continuo a ribadire che anche se Chiara avesse avuto una relazione con Tony, in fin dei conti era single e Fedez ha avuto altri rapporti. Non considero scorretti quelli che intrattengono relazioni con le ex delle loro conoscenze.”

Taylor Mega era in una relazione con Tony, prima di prendersi una pausa. Nel frattempo, Fedez mandava messaggi a Taylor, anche se era con Chiara, e Taylor era con Tony. Taylor mi ha confidato che era eccitata quando Fedez le scriveva. Un giorno, lui l’ha convocata nel suo vecchio studio e le cose si sono sviluppate come vi immaginate, nonostante fosse ancora con Chiara. Tra il 2018 e il 2019, Fedez ha avuto una storia con Taylor Mega e sono rimasti in contatto. Questa è la prima rivelazione. Solo di recente Chiara ha scoperto tutto. Fedez è stato nuovamente coinvolto con Taylor di recente, mentre era separato, ma era accaduto anche prima.