Corruzione: Conte, 'quello ligure è capitalismo infetto'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – In alcuni casi quello italiano "è un capitalismo infetto, il modello Liguria che capitalismo è?". Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Senato alla presentazione del libro 'La strada giusta' di Mario Turco. Quello ligure, aggiunge, è il capitalismo "di chi si procaccia la proroga delle concessioni sulla base di incontri privati in luoghi privati, senza nessuna trasparenza dei processi decisionali. A noi non interessa l'aspetto processuale ma questo è un capitalismo infetto".

"Ci contestano di essere statalisti, ci mancherebbe" noi "cerchiamo di governare l'economia e di cercare la strada giusta, con la consapevolezza che abbiamo un capitalismo fragile, basato per la maggior parte su piccole e medie imprese, con pochi asset strategici, che si regge di basi su relazioni", conclude.