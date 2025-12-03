Corruzione nell'Unione Europea: Mogherini e Sannino sotto inchiesta

Una serie di eventi sconvolgenti ha scosso le istituzioni europee con l’arresto di due figure di spicco: Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera, e Stefano Sannino, ex segretario generale del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS). Entrambi sono stati trattenuti dalle forze di polizia belghe nell’ambito di un’inchiesta su presunti reati di corruzione legati all’assegnazione di contratti pubblici.

Dettagli dell’inchiesta

Le indagini sono state avviate a seguito di sospetti riguardanti un appalto assegnato dall’EEAS a favore del College of Europe per la creazione di una Accademia Diplomatica Europea. Questo progetto, finanziato con fondi europei, ha sollevato interrogativi circa la trasparenza delle procedure di assegnazione e possibili conflitti di interesse.

Perquisizioni e arresti

Le autorità belghe hanno eseguito perquisizioni simultanee presso la sede dell’EEAS a Bruxelles e nei locali del College of Europe a Bruges. Durante queste operazioni, sono stati sequestrati documenti e sono stati arrestati tre individui, compresi Mogherini e Sannino. Le accuse comprendono frode all’assegnazione di appalti pubblici, corruzione e violazioni della segretezza professionale.

Le reazioni e le implicazioni politiche

La notizia degli arresti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno delle istituzioni europee. Alcuni funzionari hanno avvertito che i critici della Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, potrebbero usare questi eventi per alimentare il dibattito sulla governance dell’UE e sulla trasparenza nell’uso dei fondi pubblici.

La pressione sulle istituzioni europee

Questa situazione ha messo in evidenza le debolezze e le sfide che le istituzioni europee affrontano nella gestione dei fondi e nella prevenzione dei conflitti di interesse. In particolare, il Parlamento Europeo sta valutando se siano stati fatti passi sufficienti per regolamentare l’operato di grandi aziende tecnologiche e garantire una maggiore responsabilità.

Il caso di Mogherini e Sannino è emblematico di una questione più ampia che riguarda la credibilità delle istituzioni europee, in un periodo in cui la fiducia dei cittadini nei confronti della politica è già fragile. La presunzione di innocenza rimane un principio fondamentale, e le indagini dovranno seguire il loro corso per chiarire la verità.