Corruzione: Toti arrivato in tribunale Genova, sarà sentito da gip (2)

Genova , 10 mag. – (Adnkronos) – Per i magistrati il governatore avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli "le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro" e in cambio si sarebbe impegnato ad "agevolare" gli imprenditori per "trovare una soluzione" nella privatizzazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo, per sbloccare l'iter di una pratica edilizia ferma negli uffici regionali e per "velocizzare e approvare" alcune delibere portuali a loro favore.

Se la linea difensiva, anticipata ieri dall’avvocato Stefano Savi, sarà confermata, Toti non risponderà alle domande, ma potrebbe rilasciare una breve dichiarazione spontanea. “Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni -s piegava ieri il legale – dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni". Risposte che il governatore è sicuro di poter dare rispetto ai bonifici arrivati da singoli e imprese al Comitato Giovanni Toti – Liguria.