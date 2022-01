Cortei e manifestazioni in Usa per il Martin Luther King Day

Washington, 18 gen. (askanews) – Festa nazionale contro le discriminazioni razziali in molte città degli Stati Uniti in occasione del Martin Luther King Day. Si ricorda il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani e Premio Nobel per la pace che avrebbe compiuto 93 anni. Il Martin Luther King’s Day si celebra il terzo lunedì di gennaio, un giorno vicino cioè al 15 gennaio, giorno della sua nascita.