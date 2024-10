Cose da sapere prima di cercare lavoro a Milano

È risaputo, infatti, che Milano vanta un’economia particolarmente attiva e vitale, che non ha nulla da invidiare alle altre grandi città della penisola o d’Europa.

Nella città meneghina è possibile imbattersi in opportunità lavorative di ogni tipo, dal semplice stage all’interno di una azienda familiare, all’opportunità di entrare a far parte di una multinazionale. Insomma, lavorare a Milano può realizzare qualsiasi tipo di ambizioni e desideri lavorativi.

Prima di mettersi alla ricerca di un impiego a Milano, tuttavia, è consigliabile reperire quante più informazioni possibili sulla città, in modo da fare scelte più ponderate possibili.

Non tutte le zone sono uguali

Prima di trasferirsi per lavorare a Milano, è fondamentale considerare le diverse zone della città, poiché le differenze tra i quartieri sono significative sia in termini di costi che di comodità. Ad esempio, le stanze e i bilocali situati nel centro storico o nelle moderne aree urbane come CityLife e Isola tendono a superare i 1.000 euro al mese, mentre altre zone, come Città Studi, offrono buoni collegamenti con i mezzi pubblici e costi più contenuti.

Anche considerare i comuni limitrofi può essere un’ottima soluzione per risparmiare, almeno all’inizio; ad esempio, Sesto San Giovanni a nord e Assago a sud sono opzioni valide che offrono accesso alla città con prezzi competitivi.

È fondamentale investire nella formazione

Investire nella formazione è fondamentale per chi desidera cercare lavoro nei settori più richiesti e remunerativi a Milano. Un corso di specializzazione non solo arricchisce le proprie abilità professionali, ma aumenta anche le possibilità di essere assunti in un mercato del lavoro competitivo.

Per sostenere le spese quotidiane durante il periodo di formazione, è consigliabile trovare un lavoro temporaneo per avere un’entrata mentre si dedica tempo alla formazione e si acquisiscono nuove competenze. L’ideale sarebbe cercare un impiego flessibile, che permetta di conciliare lavoro e studio, senza compromettere il percorso di specializzazione.

Bisogna informarsi prima di candidarsi

Per lavorare a Milano, come in qualsiasi altra città, è fondamentale non farsi cogliere di sorpresa. È essenziale, quindi, raccogliere informazioni sulle opportunità lavorative disponibili, sulle diverse forme contrattuali e sui profili professionali più richiesti.

Questo permette di avere una visione chiara delle figure professionali, facilitando così l’individuazione delle opportunità più adatte al proprio curriculum. Inoltre, informarsi sulle condizioni di lavoro consente di valutare con attenzione i pro e i contro delle offerte e individuare il contratto più in linea con le proprie esigenze e aspirazioni professionali.

I settori trainanti a Milano

Decidere di cercare lavoro a Milano significa anche scoprire quali sono i settori trainanti della città, in modo da capire su cosa puntare.

Il mercato del lavoro milanese, nonostante offra numerose opportunità di lavoro a chi è alla ricerca di un’occupazione, è molto competitivo. Pertanto, per poter lavorare a Milano con successo è fondamentale conoscere quali sono i settori di riferimento.

Economia e finanza è sicuramente un settore dove è possibile puntare. Milano, infatti, è il cuore finanziario dell’intero Paese, sede della Borsa Italiana e di svariate banche di fama internazionale. Tra l’altro, Milano offre innumerevoli opportunità di carriera nel settore degli investimenti, risk management, banking e così via.

Altro settore da considerare è quello della moda. La città meneghina è considerata come la capitale mondiale della moda, anzi, è un vero e proprio punto di riferimento per gli stilisti più rinomati al mondo. Non a caso, è sede della fashion week (che si tiene per due volte l’anno), fonte di attrazione per professionisti del settore e non solo.

Anche il mondo dei media e della comunicazione è piuttosto importante. La città, infatti, è sede di svariate agenzie pubblicitarie, case editrici, emittenti radiofoniche e televisive. Ciò significa che è molto probabile riuscire a trovare un impiego in questo ambito. Le offerte in genere variano dal giornalismo alla produzione televisiva e cinematografica al marketing digitale.

Infine, anche il settore del design è trainante. Milano ospita eventi di fama internazionale, come ad esempio il Salone del Mobile e la Design Week, che attirano professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo per vedere le novità.