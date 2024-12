Il grave incidente a catena è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre sull’autostrada A2 del Mediterraneo in Calabria, in provincia di Cosenza.

Incidente mortale a Cosenza

Un grave incidente sull’autostrada A2, in provincia di Cosenza, ha causato due morti e otto feriti. Nel maxi tamponamento sono rimaste coinvolte 11 automobili e tre mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Lauria, personale del 118 e pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro

Il bilancio dell’incidente è tragico: due vittime, una madre di 39 anni, Maria Calabrese, e sua figlia di 10 anni, Aurora Pellegrino, originarie di Messina. Le due viaggiavano in una delle auto coinvolte nello scontro, con la bambina sul sedile anteriore lato passeggero e la madre su quello posteriore. Il conducente, invece, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale. In totale, sono otto i feriti che, dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Incidente mortale a Cosenza: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento a catena, provocato dalle condizioni meteorologiche avverse, con piogge incessanti e nevicate nelle vicinanze di Campotenese. In queste ore le autorità competenti stanno indagando per chiarire le cause del grave impatto e stabilire eventuali responsabilità.