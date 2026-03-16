"Così le Paralimpiadi dei record possono diventare strumento di inclusione", l'analisi del medico

(Adnkronos) – “Lo sport può andare oltre la disabilità e diventare uno strumento di recupero, inclusione e riscatto personale. Le Paralimpiadi rappresentano un evento importante per tutti, ma per chi vive con una disabilità – neuromotoria o di altro tipo – l’attività sportiva può offrire anche l’occasione di ritrovare un ruolo sociale e una nuova qualità della vita. Lo sport può essere un elemento fondamentale nel percorso di recupero e riabilitazione del paziente. Attraverso l’attività sportiva molte persone riescono a recuperare fiducia, autonomia e partecipazione alla vita sociale”. Così all’Adnkronos Salute Riccardo Zuccarino, direttore del Centro Nemo di Trento, fisiatra e specialista in riabilitazione, esperto di malattie neuromuscolari, dopo il successo degli azzurri alle Paralimpiadi appena concluse, con un bilancio record: 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi, per un totale di 16 podi e il quarto posto nel medagliere, superando il precedente primato di Lillehammer 1994 quando l’Italia conquistò 13 medaglie. Vittorie che rappresentano anche un forte stimolo per chi affronta un percorso di riabilitazione. “Vedere prestazioni di altissimo livello come quelle di queste settimane – spiega Zuccarino – è importante perché molte persone si riconoscono in questi momenti. Gli atleti paralimpici, pur con una disabilità, sono sportivi a tutti gli effetti e hanno superato prove e selezioni impegnative, proprio come gli atleti normodotati”.

Nonostante questi risultati, agli occhi dell’esperto l’eco mediatica è stata comunque inferiore rispetto a quella delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina di febbraio. “Ad oggi non sono le Paralimpiadi a essere considerate un evento di serie B – riflette Zuccarino – ma purtroppo lo è ancora la disabilità. Spesso chi ha una disabilità viene visto prima di tutto per la sua patologia e non come persona. In realtà parliamo di atleti in tutto e per tutto: anche loro affrontano allenamenti, selezioni e competizioni ad altissimo livello”. Secondo lo specialista, la minore attenzione mediatica riflette una difficoltà più ampia della società: “Ci definiamo inclusivi, ma nei fatti non sempre lo siamo. Facciamo ancora fatica a relazionarci con la disabilità e spesso ci fermiamo alla malattia invece di guardare alla persona. Ma anche chi ha una disabilità può essere pienamente attivo e produttivo nella società”, precisa il medico. Anche dal punto di vista della comunicazione, dell’evento “se n’è parlato meno – osserva – e questo inevitabilmente incide sull’impatto pubblico”.

Dal suo osservatorio clinico Zuccarino ha comunque registrato interesse da parte dei pazienti. “Abbiamo visto partecipazione soprattutto tra le persone con una malattia stabilizzata – riferisce – Chi invece è in una fase acuta, o ha ricevuto una diagnosi recente, spesso si trova ancora in una fase di non accettazione e tende a non avvicinarsi a questi eventi”. Per questo, conclude l’esperto, “lo sport e i grandi risultati paralimpici possono diventare anche uno strumento di motivazione. Vedere cosa si può raggiungere attraverso lo sport è un messaggio potente per chi sta affrontando un percorso difficile di recupero e adattamento alla disabilità”.

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