Roma, 17 giu. Adnkronos) – "Il Pd è con Mario Draghi sulla gestione della pandemia, e non servono fughe in avanti o sparate a casaccio. Lo stato di emergenza non è un golpe strisciante, ma l’impianto giuridico per l’azione di vaccinazione e profilassi contro il Covid_19 .

Noi siamo con Draghi". Lo scrive su twitter Enrico Borghi della segreteria Pd.