Covid, Brusaferro (Iss): il virus circola nella fascia 10-29 anni

Roma, 30 lug. (askanews) – “Vedendo i dati più recenti dell’ultima settimana notiamo come tutte le Regioni siano caratterizzate da una crescita dei casi e per fasce d’età il dato che marca di più la circolazione del virus è la fascia dai 10 ai 19 anni e dai 20 ai 29 anni, seguita da quella dai 30 ai 39; è una ciorcolazione del virus soprattutto in queste fasce di età”.

Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, facendo il punto sulla situazione epidemiologica da Sars-CoV-2 in Italia nell’ultima settimana.

“La percentuale di popolazione per fasce d’età che ha completato il ciclo vaccinale è in crescita – ha aggiunto brusafetto – anche se c’è una parte importante nella fasce over 50 e 60 che devono fare ancora la prima dose. Ma il dato positivo è che i giovani tra i 20 e i 39 anni stanno aderendo in modo importante, è un dato che caratterizza l’Italia nel contesto europeo molto positivo”.