Covid: Cina, governo Pechino minaccia di reprimere proteste 'in modo risoluto'

Pechino, 30 nov.

(Adnkronos/Dpa) – Il governo cinese ha minacciato di "reprimere in modo risoluto" qualsiasi nuova protesta, a seguito dell'ondata di manifestazioni contro la sua politica di contenimento del Coronavirus. "È necessario risolvere i conflitti e le controversie in modo tempestivo e aiutare a risolvere le difficoltà pratiche della gente", ha affermato oggi il comitato centrale per gli affari politici e legali del Partito comunista in una dichiarazione trasmessa dall'agenzia di stampa statale Xinhua in cui si accusano "forze ostili" di aver stravolto "l'ordine sociale".

"Dobbiamo reprimere risolutamente le attività di infiltrazione e sabotaggio da parte di forze ostili, in conformità con la legge, reprimere risolutamente gli atti illegali e criminali che stravolgono l'ordine sociale e mantenere la stabilità sociale complessiva", si legge nella dichiarazione.