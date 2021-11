Covid: Draghi, Salvini? 'No sforzi di convinzione, non vogliamo chiudere'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Come ha convinto Matteo Salvini all'adozione del super green pass già in zona bianca? "Non ci sono stati sforzi di convinzione", la necessità di muoversi verso una nuova stretta è stata "espressa in primo luogo dalle regioni e dal presidente della conferenza Fedriga.

La domanda non è cosa faremo se si porranno le condizioni per chiudere, ma cosa dobbiamo fare per non chiudere, per non arrivarci". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid.