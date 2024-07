Covid: in Italia casi in aumento del 66%

Covid, aumento dei casi in Italia: la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere lancia l'allerta per anziani e persone fragili.

I casi di Covid in Italia hanno recentemente riscontrato un aumento del 66%. In tutto 9000 le segnalazioni. Questo è quanto emerso da un monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. Al riguardo FIASO, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha lanciato l’allarme per quanto riguarda anziani e fragili.

Casi di Covid in aumento, il punto di Migliore

Il presidente di FIASO, Giovanni Migliore, ha manifestato preoccupazione per la situazione attuale riguardante la diffusione del Covid in Italia. Secondo Migliore, l’attuale ondata di calore e l’aumento della circolazione del virus destano allerta per le condizioni di salute degli anziani e delle persone fragili. La convergenza di queste due circostanze avverse, ha spiegato, richiede una vigilanza costante per evitare un incremento dei casi gravi.

Intensificare il monitoraggio

Migliore ha sottolineato l’importanza di intensificare il monitoraggio attivo da parte dei medici di medicina generale, che sono a conoscenza delle condizioni specifiche dei loro pazienti. Inoltre, l’esperto ha esortato a prevenire eventuali scompensi cardiocircolatori o respiratori che potrebbero condurre a situazioni critiche e richiedere l’intervento urgente in pronto soccorso.

Incremento dei casi da non sottovalutare

Migliore ha notato il recente e significativo incremento dei casi di Covid, un fenomeno che richiede attenzione, nonostante i numeri assoluti restino ancora decisamente contenuti e non vi sia una pressione sugli ospedali. Ha aggiunto che i pazienti attualmente registrati si presentano principalmente con sintomi respiratori lievi, ma spesso vengono identificati come positivi al Covid durante i controlli per altre patologie.