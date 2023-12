Covid, in Italia incidenza in calo a 94 casi per 100mila abitanti

Milano, 15 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia l'incidenza di Covid nel periodo 7-13 dicembre è pari a 94 casi per 100mila abitanti, in calo rispetto alla settimana precedente (101 casi su 100mila). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Scende anche l'Rt ospedaliero. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – si legge nel report – al 5 dicembre è pari a 0,80 (0,77-0,83), sotto la soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente quanto era a 0,98 (0,95-1,02).

L'incidenza settimanale dei casi diagnosticati e segnalati – rileva il monitoraggio – presenta variazioni in quasi tutte le regioni/province autonome rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nel Lazio (148 casi per 100mila abitanti), la più bassa in Sicilia (2 su 100mila).

L'incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d'età, con la fascia over 90 che fa registrare il tasso di incidenza più alto. L'età mediana alla diagnosi è di 59 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti. La percentuale di reinfezioni è circa il 45%, stabile rispetto alla settimana precedente.