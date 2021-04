Covid: in Lombardia al via portale Poste per i vaccini, ecco i dettagli

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – Sarà attivo da domani alle ore 8 il nuovo portale di Poste per prenotare le vaccinazioni anti-Covid19 in Lombardia. E questo, per quanto riguarda il canale 'digitale', con web e app. Altrimenti, i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi ai portalettere oppure tramite Postamat, gli atm di Poste che in Lombardia sono mille.

Il sito che sarà online da domani è prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Per iniziare servono tessera sanitaria, codice fiscale e l'ok al consenso al trattamento dei dati personali. Selezionando il proprio cap, il sistema individuerà in autonomia il centro vaccinale più vicino all'utente. Poi, inserendo la propria data di nascita e il proprio numero di cellulare, parte la prenotazione vera e propria: la piattaforma dà la possibilità di scegliere la data e l'orario dell'appuntamento tra alcune opzioni disponibili.

Una volta scelta la data più comoda, all'utente arriverà un codice sul proprio cellulare da inserire nel sistema per un'ulteriore verifica. A quel punto, cliccando su 'conferma', la prenotazione è fatta, un sms arriva sul cellulare, ed è possibile stampare i dettagli.