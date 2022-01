Covid oggi Italia, 192.320 contagi e 380 morti: bollettino 19 gennaio

(Adnkronos) – Sono 192.320 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 380 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.181.889 tamponi con un tasso di positività al 16,3%. I ricoverati sono 52 in più di ieri, per un totale di 19.500 persone, mentre in terapia intensiva si registra un lieve calo del ricoveri, 27 in meno, per un totale di 1.688 ricoverati con 134 ingressi del giorno.

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.205.

Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare.

LAZIO – Sono 14.534 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.947 tamponi molecolari e 74.472 tamponi antigenici con un tasso di positività al 14,4%.

I ricoverati sono 1.888 i ricoverati, 39 in più da ieri, 204 le terapie intensive, 3 in meno da ieri, e 5.487 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 7.012.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 2.855 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 2: sono 3.601 i casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 decessi; Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi: Asl Roma 5: sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 2.036 i nuovi casi e 4 decessi.

Nelle province si registrano 3.585 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 940 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 503 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 802 i nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 37.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 70 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 227.504 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 16,3%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.126. I ricoverati nella Regione sono 3.678, 26 in meno da ieri, e in terapia intensiva 265, 2 in meno da ieri.

Sono 11.228 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.549 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 3.081, a Brescia 5.876, a Como 1.895, a Cremona 1.363, a Lecco 1.263, a Lodi 891, a Mantova 1.767, a Monza e Brianza 3.507, a Pavia 2.104, a Sondrio 663 e a Varese 2.487.

TOSCANA – Sono 12.564 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Registrati inoltre altri 33 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.564 su 73.504 test di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.796.838.

PUGLIA – Sono 9.433 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, individuati su 94.146 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 3.072; Bat: 1.068; Brindisi: 837; Foggia: 1.425; Lecce: 1.651; Taranto: 1.281; Residenti fuori regione: 52; Provincia in definizione: 47. Sono 139.003 le persone attualmente positive, 665 quelle ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva. Dati complessivi: 487.146 casi totali, 7.015.998 tamponi eseguiti, 341.059 persone guarite e 7.084 decessi.

ABRUZZO – Sono 3.822 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 19 gennaio. Registrati inoltre altri 13 morti. I nuovi positivi sono di età compresa tra 3 mesi e 106 anni, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 176.853. Dei positivi odierni, 2.281 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.720. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

VENETO – Sono 21.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 33 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei contagiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203.

EMILIA ROMAGNA – Sono 20.650 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 40 morti nella Regione che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 14.657 in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.892 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.972 molecolari e 48.920 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 25,5%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149, 2 in meno rispetto a ieri, pari a -1,3%); l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.412, 29 in meno rispetto a ieri. L'età media dei nuovi positivi è di 36 anni. In isolamento a casa 338.386 persone.

CALABRIA – Sono 2.009 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I casi sono stati rilevati su 11.050 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +1.446 guariti, +554 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 439) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 34).

SARDEGNA – Sono 2.023 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.784 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27, lo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 261, 26 in più di ieri. In isolamento a casa 21.722 persone.

CAMPANIA – Sono 17.056 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 25 morti.

I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 103.627 tamponi. La percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati è del 16,45%. Dei 17.056 nuovi casi, 11.513 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 68.569 test antigenici analizzati) e 5.543 al molecolare (su 35.058 test).

Nel bollettino odierno sono inseriti 25 nuovi decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia salgono così a 8.807. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 1.318 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+28 rispetto al dato diffuso ieri).

BASILICATA – Sono 1.213 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.874 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19.

Le persone decedute risiedevano a Matera, Acerenza, Lauria e Viggianello e dall'inizio dell'emergenza il numero dei morti sale a 639. I lucani guariti o negativizzati sono 676. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (+5) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 43 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi contagiati lucani sono 1.190, gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.245.