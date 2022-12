Covid, Rezza: il tasso di incidenza si stabilizza, ma Rt a 1,14

Roma, 2 dic. (askanews) - "Questa settimana si osserva una sostanziale tendenza alla stabilizzazione del tasso di incidenza di casi di covid-19 nel nostro Paese: siamo a 386 casi per 100.000 abitanti mentre la scorsa settimana eravamo a 388 per 100mila. L'Rt mostra invece una lieve tendenza all'in...

Roma, 2 dic. (askanews) – “Questa settimana si osserva una sostanziale tendenza alla stabilizzazione del tasso di incidenza di casi di covid-19 nel nostro Paese: siamo a 386 casi per 100.000 abitanti mentre la scorsa settimana eravamo a 388 per 100mila. L’Rt mostra invece una lieve tendenza all’incremento: siamo a 1,14, quindi ancora al di sopra della soglia epidemica.Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,3 e al 3,2 per cento, quindi mostra una tendenza all’incremento anche se rimaniamo al di sotto di qualsiasi soglia di criticità, quindi ben lontani da situazioni di congestione delle strutture sanitarie”.

Lo afferma il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video settimanale a commento dei dati della cabina di regia sulla situazione epidemiologica nel Paese.