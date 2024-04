25 aprile: Donzelli (Fdi), 'non è sinistra che deve dare patenti democrazia'

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – "Penso che tutti gli iscritti di Fratelli d'Italia si riconoscano nelle parole del Presidente Mattarella, che più o meno coincidono nei contenuti con esattamente quanto ha detto il presidente del Consiglio. In Italia c'è ovviamente la consapevolezza, a partire da noi che siamo stati per tanti anni opposizione, della necessità della democrazia. Ovviamente siamo sempre dalla parte di chi ha anche combattuto per riportare la democrazia in Italia". Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando a Pescara dove è iniziata oggi la conferenza programmatica che andrà avanti fino a domenica.

"Le polemiche? Ovviamente a sinistra non basta mai, ma non vedo perché debba decidere la sinistra se la destra ha fatto abbastanza o no per essere democratica. Lo hanno deciso gli italiani quando hanno votato che la destra aveva fatto abbastanza per essere democratica, non spetta ovviamente al Pd e al M5S", taglia corto.