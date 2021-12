Covid: Ricci (Pd), 'Salvini e Lega sempre ambigui su vaccino'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Salvini e la Lega sempre gravemente ambigui sul vaccino. I Sindaci vogliono garantire il diritto allo studio e la salute. Senza Green Pass agli alunni avremo scuola a distanza per tutti, vaccinati compresi. Nessuna discriminazione, tampone gratuito per i non vaccinati”.

Lo scrive su twitter il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, presidente nazionale Ali, in risposta a Salvini che commentando la proposta Ali di introdurre il Green Pass nelle scuole ha chiesto di non discriminare i bambini.