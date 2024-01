Covid: Speranza, 'commissione? Plotone esecuzione contro Conte, Draghi e me'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo è un plotone d'esecuzione contro chi ha governato nella stagione precedente, costruita per far male a me, a Giuseppe Conte e a Mario Draghi". Cosi Roberto Speranza, deputato Pd ed ex ministro della salute, intervistato da Fabio Fazio a Che...

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Purtroppo è un plotone d'esecuzione contro chi ha governato nella stagione precedente, costruita per far male a me, a Giuseppe Conte e a Mario Draghi". Cosi Roberto Speranza, deputato Pd ed ex ministro della salute, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sulla Commissione d'inchiesta sul Covid.

"Mi dispiace, perché un grande Paese non fa questo ma discute. Il Covid, la pandemia, sono stati una cosa enorme, è giusto sedersi e discutere". Inoltre l'ex ministro della Sanità ha sottolineato che "la commissione potrà ragione di tutto ma non di quello che hanno fatto le Regioni e la nostra Costituzione assegna alle Regioni una funzione fondamentale nella gestione della sanità. Noi potremo vedere che cosa è accaduto a Pechino e in Nuova Zelanda ma non quello che si è fatto a Milano, Napoli o Roma. Allora è chiaro che se vuoi far questo, c'è un indirizzo politico, colpire il tuo avversario, credo questo sia sbagliatissimo. Voglio dire un'altra cosa significativa e che mi pesa molto: i vaccini sono stati somministrati per oltre 13 miliardi di dosi, questa commissione dovrebbe verificare i processi autorizzativi fatti sui vaccini; è un argomento che evidentemente prova a strizzare l'occhiolino a un pezzo di platea di no vax a cui mi pare si voglia dare un messaggio di fondo".