Dall’Inghilterra arriva la storia di Lily McGarry, studentessa di 24 anni, che si è trovata a vivere un vero e proprio incubo. Per colpa di una sepsi le hanno dovuto amputare tutti e 4 gli arti. La ragazza ha voluto raccontare la sua storia alla BBC.

Lily McGarry, 24 anni di Jersey, Regno Unito, e studentessa di medicina alla Cardiff University, con una vita che scorreva come tanti suoi coetanei, tra studio, sport e amici. Tutto d’un tratto tutto è cambiato. La ragazza ha voluto raccontare quello che le è accaduto alla BBC. Era gennaio 2025 quando ha cominciato a sentirsi poco bene ma, lì per lì, era convinta fosse il classico malanno stagionale, un raffreddore. Ma non era così. Dopo poche ore la situazione è peggiorata. Lilì era nel dormitorio al college e una delle sue coinquilini, notando la sua luce ancora accesa, è andata a controllare, con la 24enne che aveva dolori dappertutto. Lily è riuscita ad andare da sola all’ospedale, notando anche un forte rush cutaneo sul collo, ma non immaginando cosa stava succedendo. Lily, poco dopo, è entrata in coma per colpa di una sepsi, coma da cui si è svegliata dopo quasi tre mesi, ad aprile. Solo a maggio ha capito cosa le era successo, i danni causati dalla sepsi hanno infatti costretto i medici ad amputare tutti e 4 gli arti.

Lily McGarry: “Prima mi sentivo invincibile”

Lily McGarry, prima che le fossero amputati tutti e 4 gli arti per colpa di una sepsi, era una grande sportiva, atleta di triathlon. Alla BBC ha detto: “quando sei giovane pensi, come ho fatto io, che queste condizioni non ti riguardino. Ti senti invincibile e non pensi alla salute perché hai una vita sociale da vivere.” La 24enne si dice pronta ad affrontare questa nuova sfida che la vita le ha messo davanti: “sono fortunata ad aver perso gli arti in un’epoca di grande tecnologia.”