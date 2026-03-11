Cremlino: "Il processo negoziale proseguirà, Istanbul possibile sede"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov afferma che tutti i partecipanti ai negoziati sull’Ucraina considerano Istanbul come possibile sede per continuare le consultazioni. La prospettiva di Istanbul è stata presa in considerazione da Peskov dopo che Abu Dhabi non viene più valutata come possibile sede negoziale, a causa degli attacchi di rappresaglia lanciati dall’Iran verso obiettivi americani negli Emirati Arabi Uniti. Il presidente turco Erdogan è disposto ad ospitare i negoziati.
[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=WF2hDd8S4eg[/embed]