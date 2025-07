Criminalità: Colosimo, 'Commissione antimafia ufficiale collegamento tra istituzioni indipendenti'**

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono qui per porre la Commissione parlamentare antimafia non voglio dire come ponte o come canale ma come 'ufficiale di collegamento' tra istituzioni indipendenti che devono e vogliono rispettarsi. Questo lo dimostra il percorso che abbiamo fatto in que...

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – "Sono qui per porre la Commissione parlamentare antimafia non voglio dire come ponte o come canale ma come 'ufficiale di collegamento' tra istituzioni indipendenti che devono e vogliono rispettarsi. Questo lo dimostra il percorso che abbiamo fatto in questi due anni. Spero di potere tornare ancora qui a ringraziare tutti coloro i quali remano nella stessa direzione verso giustizia in cui crediamo".

Lo ha detto la Presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo chiudendo il convegno transnazionale sulla criminalità che si è tenuto al Palazzo di giustizia di Palermo.