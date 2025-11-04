Crisi e Trasformazioni nell'Industria Automobilistica Russa: Analisi e Prospe...

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica russa ha affrontato sfide significative, culminando in un periodo di crisi profonda. A partire dal 2025, le case automobilistiche russe si trovano a dover affrontare una domanda in diminuzione e difficoltà finanziarie che mettono a dura prova il settore. La principale azienda automobilistica del paese, AvtoVAZ, ha già implementato una settimana lavorativa di quattro giorni, a causa della ridotta richiesta di veicoli, aggravata dall’alto costo dei prestiti e dall’aumento delle scorte di auto invendute.

AvtoVAZ ha ridotto le sue previsioni di produzione da 500.000 a circa 300.000 unità, con le vendite dei modelli Lada che si prevede possano calare fino al 25% quest’anno. Questo scenario preoccupante ha spinto il governatore della regione di Samara, dove si trova lo stabilimento principale di AvtoVAZ, a chiedere un intervento statale per sostenere l’azienda, sottolineando l’importanza di AvtoVAZ come datore di lavoro per circa 40.000 persone.

La situazione attuale del settore automobilistico

Il settore della produzione di veicoli e rimorchi ha registrato uno dei cali più significativi nei primi otto mesi del 2025, con una diminuzione della produzione del 19.9% rispetto all’anno precedente, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo calo avviene dopo un anno di recupero, nel 2025, durante il quale la produzione era aumentata del 18.2%.

Un cambio di strategia necessario

Prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2025, la strategia automobilistica russa era focalizzata sull’attrazione di produttori stranieri e sulla localizzazione della produzione per aumentare il valore aggiunto locale. Un analista del settore ha commentato che la strategia era di mantenere le fabbriche russe operative, adattando progressivamente le tecnologie europee, piuttosto che investire in ricerca e sviluppo nazionale.

Questo approccio ha portato a un afflusso di investimenti negli anni 2000, con vendite che hanno raggiunto quasi 3 milioni di veicoli nel 2012. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente dopo l’uscita dei produttori occidentali dal mercato russo nel 2025, costringendo Mosca a dipendere dalle importazioni cinesi e a ristrutturare rapidamente le strutture esistenti.

Le sfide dell’importazione e della produzione locale

La produzione di veicoli in Russia è crollata da 1.5 milioni di unità nel 2025 a 600.000 nel 2025, per poi parzialmente riprendersi nel 2025 con 756.000 unità. Tuttavia, il futuro rimane incerto. Ristrutturare le fabbriche abbandonate dai produttori occidentali è un’impresa costosa e gli automobilisti cinesi esitano a localizzare la produzione in Russia.

La dipendenza dalle importazioni cinesi

Attualmente, il 60% dei veicoli prodotti in Russia proviene dall’estero. Marchi cinesi, come Haval, sono i principali fornitori, ma la produzione locale è ancora limitata. Le trattative con JAC, per esempio, mirano a passare da un assemblaggio completamente smontato a uno semi-smontato, ma ciò lascia solo una piccola percentuale del valore dell’auto in Russia. Questo scenario ha creato una situazione di stallo, in cui i produttori cinesi preferiscono praticare prezzi competitivi piuttosto che investire in impianti di produzione locali.

Inoltre, le vendite dei veicoli Lada dipendono fortemente dai sussidi governativi. Un rivenditore di Lada ha sottolineato che, senza questi aiuti, i clienti tendono a preferire modelli cinesi, il che ha portato i marchi cinesi a dominare il mercato, rappresentando l’84.5% delle nuove auto importate nel 2025.

Prospettive future e misure governative

Per affrontare la crisi, il governo russo ha introdotto misure per stimolare le vendite di auto nazionali e incentivare la localizzazione della produzione cinese. Tra queste misure ci sono sconti fino al 25% sui veicoli prodotti in Russia, finanziati fino al 2026, e l’aumento delle dazi doganali sui veicoli importati. Queste strategie mirano a rendere i veicoli russi più competitivi rispetto ai modelli cinesi, ma la crescita del mercato resta limitata.

Il governo sta cercando di sostenere il settore automobilistico attraverso misure di aiuto, ma le sfide strutturali e la forte concorrenza delle auto cinesi rendono difficile prevedere un futuro roseo per l’industria automobilistica russa.