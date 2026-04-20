Una sintesi dei principali effetti economici e sociali in Asia provocati dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz

La guerra che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran ha scatenato onde di shock economico che si propagano rapidamente attraverso l’Asia. L’interruzione delle rotte petrolifere, in particolare la parziale chiusura dello Stretto di Hormuz, sta comprimendo disponibilità e prezzi, mettendo sotto stress paesi fortemente dipendenti dalle importazioni di idrocarburi.

Le conseguenze non sono solo finanziarie: il rincaro dei carburanti influisce su agricoltura, trasporti e rimesse estere, con il potenziale di generare recessione in aree già fragili.

In questo contesto il ruolo della Cina nelle tecnologie pulite assume un peso strategico, offrendo alternative alla dipendenza da combustibili fossili.

Vulnerabilità energetica e casi critici

Più paesi asiatici stanno mostrando esposizioni acute: le Filippine importano il 90% del loro petrolio dal Medio Oriente e hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con riserve che, secondo rapporti, coprono poche settimane di consumo: gas per 53 giorni, diesel per 46 e carburante per aerei per 39.

Vietnam dipende per l’85% dal petrolio del Kuwait e ha scorte limitate che rischiano di esaurirsi a breve. Esposizione in questo contesto indica la quota di approvvigionamento energetico proveniente da regioni instabili, un elemento chiave per valutare il rischio nazionale.

Riserve strategiche e contromisure

Corea del Sud e Giappone dispongono di scorte strategiche maggiori, ma restano sensibili a un conflitto prolungato: importano tra il 70% e il 95% del proprio petrolio dal Golfo.

Per limitare l’impatto diversi governi hanno adottato misure di austerità: razionamenti energetici, turni di lavoro ridotti e smart working obbligatorio per settori pubblici e privati. Il Giappone ha attivato le riserve nazionali, mentre alcune compagnie aeree sudcoreane hanno attivato piani di emergenza per ridurre costi e voli.

Ricadute su agricoltura e forza lavoro migrante

Il caro carburante e la scarsità di fertilizzanti stanno già colpendo coltivatori in Cambogia, Thailandia, Filippine e Vietnam: l’aumento dei costi per irrigazione e macchinari può tradursi in minori semine e raccolti più scarsi. Il settore agricolo, spesso a margini ridotti, rischia di ridimensionare la produzione e aumentare la povertà rurale, con effetti a catena sul mercato interno e sui prezzi alimentari.

Rimesse e stabilità sociale

Milioni di lavoratori asiatici operano nel Golfo: circa 2.443.700 filippini lavorano nella regione, mentre il Pakistan conta approssimativamente sei milioni di cittadini impiegati all’estero nel Golfo e il Bangladesh oltre cinque milioni. Le rimesse, ovvero i trasferimenti di denaro dei lavoratori all’estero, pesano significativamente sui PIL nazionali: per le Filippine rappresentano circa il 18% dell’economia nazionale, mentre per Pakistan e Bangladesh la quota varia tra il 5% e il 9%. Interruzioni prolungate delle opportunità di lavoro nel Golfo possono quindi tradursi in crisi domestiche e pressioni sociali.

Opportunità per la Cina e accelerazione delle rinnovabili

In mezzo alla crisi la Cina appare tra i paesi meno vulnerabili, grazie a una strategia energetica che ha investito pesantemente in rinnovabili e in catene industriali legate a batterie ed auto elettriche. Con una quota significativa di elettricità prodotta da fonti pulite—stimata intorno al 50%—e una produzione globale dominante nelle batterie (circa l’85% della produzione di celle) e nei veicoli elettrici (oltre il 70% della capacità), Pechino è ben posizionata per fornire tecnologie che aiutino i paesi asiatici a ridurre la dipendenza dal petrolio.

Chi può guadagnare e chi perdere

Il conflitto segnala una possibile biforcazione delle scelte energetiche: da un lato paesi che puntano a potenziare fossili e gas, dall’altro chi sfrutta l’occasione per accelerare il passaggio ai solari, batterie e reti elettriche intelligenti. Aziende cinesi come produttori di pannelli, celle e veicoli elettrici stanno già beneficiando di una domanda crescente, mentre settori tradizionali legati al petrolio potrebbero subirne le conseguenze nel medio termine.

In sintesi, la crisi scatenata dalla guerra in Iran non è solo un problema energetico temporaneo: mette in luce fragilità strutturali, amplifica rischi socioeconomici e ridefinisce alleanze commerciali. Le scelte che governi e imprese prenderanno nei prossimi mesi determineranno se la regione cadrà in recessione o intraprenderà una transizione verso un sistema energetico più resiliente, con la Cina in prima fila come fornitore di tecnologie pulite.