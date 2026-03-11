Crisi Iran: come rispondono Italia, Spagna e i partner europei alla escalation

Le reazioni di Roma e Madrid alla campagna militare contro l'Iran mettono al centro il rispetto del diritto internazionale e la necessità del voto parlamentare sull'uso delle basi militari

La recente escalation in Medio Oriente ha riaperto il confronto politico in Europa su interventi militari, sovranità nazionale e ruolo delle alleanze. Da un lato, alcuni governi giustificano le operazioni come risposta a minacce crescenti; dall’altro, emergono richiami a soluzioni diplomatiche e al rispetto delle norme internazionali.

Nel mezzo della tensione, le questioni pratiche sull’impiego delle infrastrutture militari in territorio europeo — e sul controllo politico di tali scelte — sono tornate a essere decisive. Il dibattito riguarda non solo le alleanze ma anche il principio che ogni azione bellica debba essere conforme al diritto internazionale e alle procedure democratiche interne.

La posizione dell’Italia: prudenza e poteri del Parlamento

Dal punto di vista italiano, la premier ha sottolineato che la crisi va letta in un contesto di fragilità del sistema internazionale, dove crescono le azioni unilaterali condotte al di fuori del quadro giuridico condiviso. Ha quindi richiamato la necessità di collocare l’intervento degli Stati Uniti e di Israele contro elementi del regime iraniano all’interno di questa emergenza normativa, evidenziando come le azioni esterne possano alimentare un’escalation.

Sul piano pratico, riguardo a una possibile richiesta d’uso delle basi Nato in Italia, la risposta ufficiale è stata netta: non risultano richieste formali e l’esecutivo ribadisce l’osservanza degli accordi bilaterali vigenti. Ha inoltre precisato che, in caso di domanda, sarà necessario il via libera del Parlamento, ponendo così il potere decisionale nelle sedi democratiche nazionali.

Basi italiane e scenari possibili

Nel dibattito pubblico sono state elencate diverse installazioni italiane che, storicamente, possono essere utilizzate dalle forze alleate: tra queste figurano aeroporti e porti, oltre a basi logistiche e centri di comunicazione. La funzione e l’eventuale impiego di tali siti restano soggetti ad accordi e, soprattutto, al consenso politico nazionale, tanto più in un contesto in cui il principio di sovranità torna centrale.

La reazione spagnola: netto rifiuto e affermazione di autonomia

Il governo spagnolo ha ribadito con fermezza la sua opposizione a qualsiasi coinvolgimento nella guerra, ricordando le lezioni dei conflitti passati, come quello in Iraq. Il premier ha detto chiaramente che la Spagna non intende essere «complice» di un conflitto che potrebbe degenerare ulteriormente e che la risposta deve essere improntata al dialogo diplomatico e al rispetto delle norme internazionali.

Un episodio emblematico del clima è stato il botta e risposta con la Casa Bianca: dopo una dichiarazione americana che annunciava una cooperazione spagnola, Madrid ha smentito ufficialmente qualsiasi accordo, confermando che la sua posizione non è cambiata. Il ministro degli Esteri ha definito la notizia falsa e ha riaffermato che la Spagna agirà nel rispetto dei trattati e della propria autonomia politica.

Messaggi all’Europa

Il leader spagnolo ha lanciato un monito ai colleghi europei: seguire ciecamente altre potenze non è una strategia di guida. Ha invitato i partner a difendere un approccio basato su diritto internazionale e pace, e ha esortato Stati Uniti, Israele e Iran a cessare le ostilità per evitare un’escalation che, a suo avviso, rischia di scatenare «i grandi disastri dell’umanità».

Il contesto militare e diplomatico: rischi di allargamento e mosse navali

Sul terreno, la situazione ha visto attacchi e rappresaglie, chiusure di rotte strategiche e un susseguirsi di manovre navali e aeree da parte di paesi regionali e di attori europei. Queste azioni hanno ripercussioni sui mercati energetici e sui corridoi commerciali, oltre a sollevare il rischio di un coinvolgimento più ampio di forze della NATO e di paesi dell’UE.

Di fronte a questo scenario, alcuni governi europei hanno potenziato presenze navali e mezzi a difesa, definendo i loro interventi come misure di protezione del territorio europeo e delle rotte marittime. Tuttavia, la linea ufficiale sottolinea che ogni azione deve essere coerente con gli obblighi multilaterali e soggetta a verifiche politiche nazionali.

Verso una soluzione?

Nonostante la pressione militare, i richiami alla diplomazia restano forti. Molti leader europei hanno espresso solidarietà reciproca e insistono sulla necessità di un ordine internazionale fondato su regole. Il bilanciamento tra deterrenza militare e ricerca di una via politica rimane la sfida centrale per evitare che la crisi si trasformi in un conflitto di dimensioni ancora maggiori.

In questo quadro, le decisioni su basi, impegni e alleanze continueranno a essere negoziate sia a livello internazionale sia nei parlamenti nazionali, dove il confronto pubblico e le responsabilità democratiche avranno un ruolo chiave nel determinare gli sviluppi futuri.