Crisi transatlantica: come la scelta di Trump mette alla prova Rutte e la NATO

Il recente irrigidimento dei rapporti tra Washington e le capitali europee ha posto Mark Rutte in una posizione delicata: mediare senza apparire subalterno e proteggere la credibilità della NATO. Nel dibattito pubblico, le parole del presidente Trump su un possibile ripensamento del ruolo americano nell’alleanza hanno alimentato timori concreti sul futuro della sicurezza collettiva euro-atlantica.

Questo articolo esplora le ragioni del contrasto, le implicazioni pratiche per l’Europa e gli scenari strategici che Rutte e gli altri leader devono fronteggiare.

Per comprendere le dinamiche in gioco bisogna mettere a fuoco tre elementi chiave: la natura giuridica del trattato fondativo, la trasformazione dei conflitti contemporanei e la variazione della politica estera statunitense.

Il contrasto tra un approccio multilaterale e una visione transazionale delle alleanze non è solo retorico: esso incide su come si definiscono gli obblighi, su chi partecipa a operazioni militari e su quale livello di deterrenza rimane credibile per gli alleati. In questo contesto la figura di Rutte diventa centrale come facilitatore di un riavvicinamento strategico.

La posta in gioco transatlantica

Al centro delle tensioni vi è la percezione che la certezza dell’impegno americano – pilastro della deterrenza europea – sia meno solida. La norma più citata è l’articolo 5, inteso come garante della difesa collettiva, ma il problema pratico nasce quando operazioni decise unilateralmente dagli Stati Uniti non si inquadrano nel perimetro del trattato. La questione non riguarda soltanto la forma, ma la sostanza: la deterrenza si basa su credibilità e prevedibilità, e la loro erosione può innescare una corsa a soluzioni autonome europee o un aumento della fragilità strategica di fronte ad attori revisionisti.

Cosa implica per la sicurezza

Le operazioni nel Golfo e le tensioni con l’Iran hanno mostrato come la guerra moderna non sia soltanto uno scontro tra eserciti ma una lotta per il controllo dei flussi e delle infrastrutture critiche. L’Iran ha dimostrato capacità di pressione sui choke points energetici usando strumenti asimmetrici come droni e proxy, spostando il confronto su leve economiche e logistiche. Di fronte a questo, la NATO è chiamata a riflettere su concetti operativi aggiornati quali A2/AD e deterrenza condizionata, e sull’integrazione tra domini convenzionali e cibernetici.

Le ragioni del dissenso

Il disallineamento tra Washington e molte capitali europee nasce da valutazioni diverse su rischi, interessi e limiti legali. Gli Stati Uniti, spinti da una strategia orientata al profitto immediato degli interessi nazionali, privilegiano l’azione rapida e selettiva; molte capitali europee rispondono con una lettura che valorizza il diritto internazionale e la deliberazione multilaterale. Questa frattura si traduce in scelte operative differenti: partecipazione o astensione da campagne militari, interpretazioni divergenti dell’obbligo di mutua difesa e tensioni sulla ripartizione dei costi e dei rischi.

Implicazioni legali e istituzionali

Sul piano normativo esistono strumenti che consentono uscite o ridefinizioni degli impegni, ma il rischio più immediato non è tanto tecnico quanto politico: la perdita di fiducia reciproca tra alleati. In un sistema in cui il peso americano è determinante, la sola minaccia di disimpegno può avere effetti dirompenti. In termini istituzionali, la sfida è evitare che la NATO diventi un meccanismo solo formale e non un vero vincolo operativo, preservando al contempo la coesione interna e la capacità decisionale collettiva.

Scenari possibili e risposte europee

Le strade che l’Europa può percorrere sono sostanzialmente tre: rafforzare l’autonomia strategica sviluppando capacità militari e logistiche proprie; mantenere l’asse transatlantico negoziando nuovi assetti di burden sharing; oppure accettare una maggiore frammentazione delle risposte, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti. Rutte, nel suo ruolo di mediatore, tenta di conciliare prudenza e fermezza: evitare lo strappo aperto con gli Stati Uniti senza rinunciare a un progetto europeo di difesa più solido. La sfida è trovare un equilibrio che garantisca protezione immediata e sostenibilità strategica nel lungo periodo.

In conclusione, l’intervento diplomatico di Rutte è più di una semplice missione bilaterale: rappresenta il tentativo di preservare un quadro di sicurezza che ha retto per decenni. Se la NATO dovrà aggiornare i suoi paradigmi operativi e politici, l’esito dipenderà dalla capacità degli alleati di rinegoziare reciproche responsabilità senza cedere a logiche di confronto. In questo processo, la gestione della crisi attuale determinerà non solo la tenuta dell’alleanza, ma anche la mappa della sicurezza internazionale per gli anni a venire.