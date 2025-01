Critiche alla riforma della giustizia: il parere del Csm

Il parere del Csm sulla riforma della giustizia

Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha recentemente espresso un parere critico nei confronti della riforma della giustizia contenuta nel disegno di legge costituzionale presentato dal governo. Con 24 voti favorevoli, compresi quelli di tutti i membri togati, il Csm ha messo in evidenza le sue preoccupazioni riguardo alla proposta di separazione delle carriere, ritenuta non supportata dalla giurisprudenza costituzionale.

Le obiezioni alla separazione delle carriere

Secondo il Csm, la separazione delle carriere non solo non trova riscontro nella giurisprudenza, ma non è chiaro come possa contribuire a migliorare la qualità e l’efficienza della giurisdizione. Questo aspetto ha sollevato interrogativi tra i membri del Csm, che hanno sottolineato l’importanza di una riforma che non crei divisioni all’interno della magistratura, ma che invece favorisca una maggiore coesione e collaborazione tra le diverse figure professionali.

Le proposte alternative e le divisioni interne

Un membro del Csm si è astenuto dal voto, mentre la proposta alternativa, sostenuta da quattro consiglieri laici di centrodestra, ha ricevuto un consenso limitato. Questa proposta, contrariamente a quella principale, prevede la creazione di un corpo separato di funzionari pubblici, specializzati nella direzione della polizia giudiziaria e nell’esercizio dell’azione penale. Tuttavia, il Csm ha messo in guardia contro il rischio di creare un corpo autoreferenziale, che potrebbe minare l’indipendenza della magistratura e rafforzare il potere esecutivo.

Il contesto politico e le implicazioni future

La riforma della giustizia proposta dal governo si inserisce in un contesto politico complesso, in cui le tensioni tra i vari poteri dello Stato sono sempre più evidenti. Il Csm ha avvertito che un potere dello Stato così forte, mai visto in un ordinamento costituzionale contemporaneo, potrebbe portare a un controllo eccessivo da parte del potere esecutivo sulla magistratura. Questo scenario preoccupa non solo i membri del Csm, ma anche una parte significativa dell’opinione pubblica, che teme per l’autonomia della giustizia in Italia.