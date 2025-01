Il drammatico crollo della passerella

Il 22 luglio scorso, la passerella della Vela Celeste di Scampia è crollata, causando la morte di tre persone e ferendo gravemente altre dodici. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Le indagini avviate dalla Procura hanno messo in luce una realtà inquietante: la struttura versava in condizioni critiche da anni, con segnalazioni di degrado e mancanza di manutenzione.

La perizia tecnica e le sue implicazioni

Recentemente, la perizia tecnica redatta dai consulenti della Procura ha confermato le preoccupazioni iniziali. Il rapporto evidenzia che la passerella non ha ricevuto alcuna manutenzione adeguata, un fattore che ha contribuito in modo significativo al crollo. Questo documento rappresenta un elemento cruciale nelle indagini, poiché potrebbe portare a responsabilità penali per coloro che hanno omesso di garantire la sicurezza della struttura. La mancanza di interventi di riparazione e controllo ha messo in pericolo la vita dei cittadini, sollevando interrogativi sulla gestione delle infrastrutture pubbliche.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La comunità di Scampia è in lutto e chiede giustizia per le vittime. Le autorità locali sono sotto pressione per rispondere a queste gravi accuse e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. Le famiglie delle vittime hanno espresso il loro dolore e la loro rabbia, chiedendo che venga fatta chiarezza sulle responsabilità e che vengano adottate misure concrete per migliorare la sicurezza delle infrastrutture. La questione della manutenzione delle passerelle e delle strade è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, con richieste di maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni.