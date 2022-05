Cronenberg e diritto all’aborto a rischio in Usa: sono impazziti

Cannes (Francia), 24 mag. (askanews) – “È una costante della storia che in qualche parte del mondo ci sia un governo che vuole controllare il suo popolo. E questo significa ancora una volta che il corpo è la realtà. Cosa controlli? Il corpo delle persone. Questo include il parlare, esprimersi, include il cervello che ancora una volta è il corpo.

In Canada pensiamo che negli Usa siano tutti completamente pazzi, pensiamo che siano andati tutti completamente fuori di testa”.

Il regista David Cronenberg da Cannes, dove ha presentato proprio un film sul corpo “Crimes of the future”, ha commentato così il rischio che negli Usa il diritto all’aborto non sia più tutelato a livello federale. Secondo una bozza pubblicata da “Politico” infatti la Corte suprema si appresterebbe a cancellare la senteza “Roe vs Wade” che garantisce il diritto a prescindere dalle leggi dei singoli Stati.