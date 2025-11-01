Il caso dei cori fascisti nella sede locale di Fratelli d’Italia a Parma immortalati in un video divenuto virale, sono diventati in poche ore un caso nazionale. Numerosi

politici delle opposizioni di Governo sono intervenuti per chiedere una ferma condanna ed una netta presa di posizione, da parte dei partiti di maggioranza ed in particolare di quello guidato dalla premier Giorgia Meloni, contro il fascismo e contro coloro che si sono resi responsabili del gesto.

A replicare, tra i primi, è stato il ministro della Difesa Crosetto, con parole durissime.

Durissimo commento di Crosetto sui cori fascisti nella sede di FdI

Le parole del ministro Crosetto sono arrivate, davanti ai giornalisti, a margine di un evento organizzato a Napoli a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali della Campania. Il tutto in un periodo nel quale il governo del quale Crosetto fa parte è fortemente impegnato, in tema di ordine pubblico a mantenere una netta separazione tra l’attività istituzionale dei partiti e le possibili forme di estremismo.

Crosetto ha sottolineato che gli episodi relativi ai cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d’Italia sono “azioni che si commentano da sole”. E, rispondendo alle domande della stampa, ha aggiunto che tali comportamenti “nulla hanno a che fare con Fratelli d’Italia”, aggiungendo inoltre, molto duramente, che i responsabili “vanno presi a calci e cacciati via”.