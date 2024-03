L’aumento dei fenomeni di cyberbullismo tra i giovani europei è allarmante, secondo il rapporto “Health Behaviour in School-aged Children” (Hbsc) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Cyberbullismo, in Europa un adolescente su 6 ne è vittima

I dati indicano che un ragazzo su 6, tra gli 11 e i 15 anni, ha segnalato di essere stato vittima di bullismo online, inclusi messaggi aggressivi e condivisione non autorizzata di contenuti, come foto. Allo stesso tempo, il 12% dei giovani ammette di aver commesso atti simili. Fuori dall’ambito online, l’11% dei ragazzi si dichiara vittima di bullismo, mentre il 6% ammette di essere stato l’aggressore, con una prevalenza maschile del 8% rispetto al 5% delle femmine. Inoltre, il 10% degli adolescenti ha dichiarato di essere coinvolto in scontri fisici.

Il direttore dell’ufficio europeo dell’Oms, Hans Henri P. Kluge, ha espresso preoccupazione riguardo alle implicazioni per la salute e il benessere dei giovani, considerando che passano fino a sei ore online ogni giorno. Ha sottolineato che anche piccoli cambiamenti nei tassi di cyberbullismo possono avere effetti profondi, Joanna Inchley, coordinatrice dello studio, ha evidenziato la necessità di strategie globali per proteggere il benessere mentale ed emotivo dei giovani, considerando come il mondo digitale amplifichi le sfide, compreso il cyberbullismo. Inchley ha enfatizzato l’importanza della collaborazione tra governi, scuole e famiglie per affrontare i rischi online e creare ambienti sicuri per la crescita dei giovani.