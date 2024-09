Dai cambiamenti sottili di De Martino ai radicali ritocchi di Brad Pitt: ecco il meglio e il peggio delle modifiche estetiche tra le star maschili.

Numerosi uomini, inclusi i celebri, non si fanno problemi a ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. Se in passato tale pratica era generalmente riservata alle donne, oggi è diventata comune anche tra gli uomini, molti dei quali non esitano a farlo sapere, mentre altri p...

Numerosi uomini, inclusi i celebri, non si fanno problemi a ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. Se in passato tale pratica era generalmente riservata alle donne, oggi è diventata comune anche tra gli uomini, molti dei quali non esitano a farlo sapere, mentre altri preferiscono non rivelarlo pubblicamente. Fabrizio Corona, ad esempio, non ha mai negato di ricorrere regolarmente a trattamenti estetici, come è evidente dalle modifiche osservabili nel tempo a livello del viso, come le labbra e il naso. Il suo medico di fiducia è spesso Giacomo Urtis, noto come il chirurgo delle star, che anch’esso fa uso della propria arte su se stesso, sottoponendosi a frequenti procedure chirurgiche e apparendo oggi molto diverso rispetto al passato.

La paura di invecchiare si sta diffondendo in ogni fascia d’età – tanto che anche le ragazze ventenni acquistano costose creme anti-invecchiamento per contrastare i primi segni di rughe. Ma il tempo non risparmia nessuno e la pelle ne risente inevitabilmente. Alcuni tentativi di arrestare l’invecchiamento possono però sembrare grotteschi, con uomini che sembrano quasi di cera. Prendiamo ad esempio Gabriel Garko, che qualche anno fa apparve gonfio e gonfio, probabilmente a seguito di un intervento estetico, con una trasformazione dei lineamenti che è persistita nel tempo. Ha cercato di giustificarsi dichiarando di avere problemi di tiroide, ma i dubbi persistono.

Gli interventi di chirurgia estetica tra le celebrità maschili: chi è aperto a confessarlo e chi preferisce rimanere in silenzio! Sia Stefano De Martino che Andrea Iannone hanno optato per cambiamenti nel loro aspetto fisico. È importante sottolineare che, in entrambi i casi, gli interventi hanno portato a un miglioramento notable. Prima degli interventi, De Martino, l’ex danzatore di Amici, presentava un aspetto irregolare con alcune imperfezioni facciali, proprio come Iannone. Ora, dopo le correzioni, entrambi sembrano in ottima forma. Perfino il rinomato cantautore italiano Claudio Baglioni ha ricorso diverse volte alla chirurgia estetica, a volte correndo il rischio di esagerare. Più recentemente, tuttavia, ha trovato il bilanciamento perfetto. Attualmente le tecniche estetiche sono diventate più sofisticate, favorendo risultati decisamente naturali. Hollywood non è esclusa dal fenomeno “ossessione botox”, con celebrità come Tom Cruise, Michael Douglas e Sylvester Stallone che si sottopongono a questi trattamenti. Persino Brad Pitt e Ryan Gosling hanno fatto ricorso agli interventi estetici, sebbene quest’ultimo abbia subito molte critiche per il suo volto apparso eccessivamente gonfio, con zigomi inadeguati al suo stile. È certo importante curare il proprio aspetto, ma è fondamentale anche tracciare una linea oltre la quale si rischia solo il ridicolo.