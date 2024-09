Dalila Di Lazzaro ha rivelato che i suoi genitori speravano che avesse un aborto. Dopo la morte di suo figlio, ha confessato di aver considerato misure drastiche. Inoltre, ha sottolineato che fu lei a distanziarsi da Alain Delon.

Durante un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Dalila Di Lazzaro ha parlato delle sue esperienze personali, dalla tragica morte di suo figlio Christian in un incidente stradale, la pressione dei suoi genitori a abortire la sua prima gravidanza a 14 anni e come ha affrontato queste sfide. Ha anche discusso della sua relazione passata con l'attore Alain Delon, notando la sua aggressività verbale e i suoi traumi interni. Infine, Lazzaro ha commentato positivamente il suo attuale partner, Manuel Pia.

In un’intima intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Dalila Di Lazzaro ha condiviso le sue esperienze personali, che includono la dolorosa morte del figlio e la sua relazione con il celebre attore francese. Di Lazzaro ha espresso la sua angoscia per la tragica scomparsa del figlio Christian, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa a Roma insieme a quattro amici la sera del 17 maggio 1991.

Tra i dettagli personali rivelati dall’attrice, c’è la rivelazione della pressione dei genitori per abortire dopo la sua prima gravidanza, avvenuta a soli 14 anni. L’attrice ricorda con sorpresa il suo primo bacio con il fidanzatino, all’epoca sedicenne, e il desiderio successivamente espresso dopo aver visto una stella cadente: quello di diventare un’attrice famosa e di sposare il suo amore. È da queste esperienze intense e coinvolgenti che inizia la storia dell’attrice.

Di Lazzaro ha rivelato che la sua famiglia era inizialmente contraria all’idea che lei tenesse il suo neonato: «I miei genitori erano contrari che portassi avanti la gravidanza, hanno esercitato su di me una certa pressione. Non accettavano l’idea di una figlia di 15 anni in stato di gravidanza. Tuttavia, ho trovato in me la forza di perdonarli, nonostante fosse stata estromessa da casa più di una volta e mi sia ritrovata spesso in mezzo alla strada con un grosso pancione. Questa situazione si è protratta per molto tempo. Quando è nato il bambino, i miei genitori si sono commossi. Alla fine, però, non potevo più sopportare la fatica e la pressione, così sono fuggita, senza un soldo, in cerca di un’autorealizzazione».

La sofferenza per Christian

Di Lazzaro ha poi sperimentato l’intenso dolore della perdita di suo figlio Christian, su cui ha commentato: «Sfortunatamente, mio figlio ci ha lasciato troppo presto, aveva solo 22 anni, era un giovane stupendo. Non ho mai avuto chiarezza sulle circostanze dell’incidente e la sua morte ha lasciato un vuoto enorme nella mia vita. Ogni giorno penso a lui, sorrido ai suoi ricordi ma la sua mancanza è palpabile. Le cadute più dure ti fanno maturare una profonda consapevolezza sulla vita. Con la perdita di Christian, ho compreso molte cose. Avrei voluto adottare un’altro bambino ma non me l’hanno permesso, aggiungendo un ulteriore dolore alla mia vita. Quando ho perduto Christian, ho avuto pensieri di disperazione ma, per fortuna, ho avuto il sostegno di persone care e la mia vita è riuscita a proseguire».

Lazzaro ha espresso i suoi sentimenti riguardo la sua relazione passata con il celebre attore francese Alain Delon, che ci ha lasciato l’18 agosto dello scorso anno. La dispositiva Lazzaro ha dichiarato: “La mia relazione con Delon? Avevo poca esperienza, lui invece era molto seducente, e il suo impegno verso il lavoro era serio. In alcune occasioni, diventava verbalmente aggressivo, creando una tensione che mi riempiva di tenerezza. Quella aggressività era frutto dei suoi traumi interni, dei suoi dolori nascosti. Alla fine, ho deciso di allontanarmi da lui. Delon aveva un affetto profondo per Romy Schneider”.

A proposito del suo attuale partner, Manuel Pia, Lazzaro ha detto: “Manuel è una persona sorprendente”.