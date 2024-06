Dalla solidarietà agli obiettivi green, le azioni di McDonald’s Italia

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Per un brand come il nostro, che ha fatto dell’accessibilità economica un elemento distintivo, abbiamo ritenuto importante supportare quella parte di popolazione per la quale visitare i nostri ristoranti rappresenta una difficoltà. Per questo ab...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Per un brand come il nostro, che ha fatto dell’accessibilità economica un elemento distintivo, abbiamo ritenuto importante supportare quella parte di popolazione per la quale visitare i nostri ristoranti rappresenta una difficoltà. Per questo abbiamo lanciato nel 2020 ‘Sempre aperti a donare’, progetto dedicato a sostenere le persone bisognose offrendo loro, oltre che un pasto caldo, anche un momento di conforto e di convivialità. Insieme a Fondazione Ronald McDonald e con la collaborazione di Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio, questo nostro impegno si è rinnovato di anno in anno, ben consapevoli che questa emergenza, purtroppo, non si è ancora esaurita”. Così Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia, fa il punto con l’Adnkronos sulle attività del brand per la comunità, in occasione della presentazione dei risultati della quarta edizione di ‘Sempre aperti a donare’, iniziativa benefica di McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio.

“Solo nelle ultime edizioni abbiamo preparato e offerto oltre 527mila pasti e anche quest’anno abbiamo raggiunto più di 240 comuni, donando oltre 223mila pasti caldi, un piccolo ma significativo gesto che per tante persone può rappresentare anche un momento di gioia e condivisione”, spiega.

Non solo. “Grazie alle nostre persone e ad un sistema formato da 155 imprenditori locali, siamo parte attiva delle comunità in cui siamo inseriti e capaci di ascoltarne i bisogni e partecipare dove possibile alle soluzioni. La nostra capillarità e il milione di consumatori che ci visita ogni giorno ci dà la possibilità di agire come megafono su tematiche di urgente attualità, come quello della violenza di genere – continua Favaro – ‘Non sei sola, lasciati aiutare’ offre visibilità al numero 1522: nei servizi femminili degli oltre 700 ristoranti McDonald’s sono affissi degli adesivi che suggeriscono alle donne che dovessero trovarsi in contesti di violenza di chiamare al 1522, il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, disponibile gratuitamente tutti i giorni, 24 ore su 24. Anche in questa iniziativa il ruolo dei nostri dipendenti è ancora una volta fondamentale: sono diventati veri e propri ambasciatori di questa iniziativa e contribuiscono a diffondere sensibilità e conoscenza sul servizio”.

Non mancano le azioni green. “Il nostro senso di responsabilità è forte anche nei confronti dell’ambiente. Abbiamo investito per accelerare il processo di transizione ecologica dalla plastica alla carta del nostro packaging. Oggi, oltre il 90% del nostro packaging è realizzato in carta certificata e riciclabile. E anche questo risultato non lo abbiamo raggiunto solo coinvolgendo i fornitori, licenziatari, comuni, municipalizzate, dipendenti e consumatori con l’obiettivo di migliorare anno su anno le nostre performance di riciclo dei rifiuti ma anche proponendoci di sensibilizzare la comunità su un tema importante come l’abbandono dei rifiuti nelle strade, nei parchi, sulle spiagge – conclude – ‘Le Giornate insieme a te per l’Ambiente’, sono nate con questo obiettivo, con la collaborazione di Assoambiente e Utilitalia. Un’iniziativa giunta quest’anno alla sua quarta edizione e che ogni anno registra oltre 150 giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti, centinaia di collaborazioni locali con scuole, società sportive e associazioni ambientali e sociali, e migliaia di volontari, tra dipendenti e cittadini”.