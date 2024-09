Dall'anno 2009 fino al 2024, ecco come si sono distribuiti gli spettatori del film "Il Diavolo Veste Prada".

"Il Diavolo Veste Prada", nonostante i suoi 18 anni di età, mantiene il suo fascino, grazie alla rilevanza dei suoi riferimenti a famosi brand di moda come Starbucks, Valentino, Donatella Versace, e Chanel. Il film continua a registrare un numero significativo di visualizzazioni, catturando l'attenzione di 2.085.000 spettatori e ottenendo un share del 12,4% nell'ultima proiezione nel 2024. In precedenza, è stato trasmesso su Canale 5 numerose volte, con una performance varia negli anni che spazia da 7.680.000 telespettatori nel 2009 fino a 1.818.000 nel novembre del 2023.

“Il Diavolo Veste Prada” è una pellicola che non sembra perdere il suo fascino anche dopo 18 anni dalla sua uscita nelle sale. Pur con l’uso sorprendentemente anacronistico di telefoni Motorola a tastiera, la commedia non da segni di vecchiaia. I protagonisti fanno riferimenti a Starbucks, Valentino, Donatella Versace, Paris Fashion Week, Calvin Klein e Chanel, sottolineando il bisogno universale di pezzi iconici di Chanel. Il film è pieno di colpi di scena che sono diventati GIF (prima della creazione dei GIF), di scene che si sono trasformate in meme e di linee di dialogo che sono diventate citazioni notevoli che rimangono nel collettivo. Tra le 15 battute che hanno arricchito la nostra esistenza, grazie a Miranda abbiamo appreso che l’azzurro non è ceruleo, che Demarchelier è chiamato Patrick e che i disegni floreali in primavera rappresentano l’avanguardia. Nonostante l’età, “Il Diavolo Veste Prada” continua a raccogliere un numero significativo di visualizzazioni. Nell’ultima proiezione, ha catturato l’attenzione di 2.085.000 spettatori, ottenendo un share del 12,4%. In passato, il film è stato trasmesso su Canale 5 varie volte: nel 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e addirittura due volte nel 2023.

Nel 2009, lo show ha raccolto 7.680.000 telespettatori e una quota di mercato del 30%. L’anno successivo, nel 2010, il numero di telespettatori è sceso a 4.586.000 e la quota di mercato è diminuita al 17,4%. Nel 2011, il programma ha raccolto 2.930.000 spettatori e una quota di mercato del 10,9%. Nel 2013, l’audience era di 2.986.000 e la quota di mercato era del 10,6%. Nel 2016, i telespettatori erano 2.488.000 e il share del 13,2%. Nel 2017, si contavano 2.307.000 spettatori e una quota di mercato dell’11,9%. Nel 2018, il programma è stato seguito da 2.735.000 persone e ha registrato una quota di mercato del 12,1%. Nel 2019, il numero di telespettatori è sceso a 2.595.000 e la quota di mercato era dell’11,62%. Nel 2020, l’audience era di 2.490.000 e il share del 10,87%. Nel 2021, il programma ha toccato 2.166.000 spettatori e una quota di mercato del 9,57%. Nel 2022, i telespettatori erano 2.487.000 e il share del 12%. Nel maggio del 2023, l’audience era di 2.191.000 per una quota di mercato del 12,17% e a novembre dello stesso anno, si contavano 1.818.000 telespettatori per un share dell’11,4%. Infine, nel 2024, il programma ha raggiunto 2.085.000 telespettatori con una quota di mercato del 12,4%.