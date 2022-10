Dall’e-commerce ai marketplace: Mangopay e la sfida del retail

Milano, 26 ott. (askanews) – Un sistema di pagamento per favorire la transizione dall’e-commerce ai marketplace per chi opera online. Tra i partecipanti al Forum Retail 2022, organizzato a Milano da IKN Italy, c’è anche Mangopay, che ha sviluppato un ecosistema per le esigenze di pagamento. “Cerchiamo di portare questo nuovo concetto, che è quello del marketplace – ha detto ad askanews il Country Manager per l’Italia di Mangopay, Alfonso Catone – e di mostrare come questo possa aiutare il mondo retail e i retailer soprattutto”.

Alla base dell’offerta dell’azienda c’è l’obiettivo di permettere a chi opera in rete di ampliare opportunità e business, abbracciando modelli che affiancano alla vendita dei propri prodotti quelli di terze parti, grazie anche alla piattaforma di pagamento.

“Mangopay – ha aggiunto il manager – offre ai retailer una piattaforma di pagamento completa, end-to-end, che è abbastanza particolare, perché se nell’e-commerce il pagamento prende i soldi dalla carte del cliente e li trasferisce sul conto corrente del brand, nel mondo marketplace ci sono parti terze.

Quindi la piattaforma di pagamento Mangopay si occupa di fare le verifiche sul venditore, per le normative europee, di fare lo split del pagamento, perché sull’oggetto del venditore terzo il brand prenderà una percentuale. Tutto questo viene fatto da Mangopay, quindi non si tratta solo dell’acquisizione, ma di qualcosa di molto più complesso”.

Oggi i marketplace sono realtà consolidate, come i colossi globali Amazon, eBay, Alibaba. Ma lo spazio di azione e di opportunità resta molto ampio e poggia su numeri forti. “Oggi l’1,5% delle piattaforme online per l’e-commerce sono marketplace – ha detto ancora Catone -. Ma per volume transato coprono il 50%. Si dice che entro il 2024 copriranno il 70% del transato online totale”.

In quest’ottica Mangopay guarda alle prospettive future con ambizioni chiare: “L’idea è di diventare leader globale – ha concluso il Country Manager – e sicuramente ci sarà un’espansione a livello internazionale per affiancare sempre di più i brand che vogliono espandersi negli Usa, nel regno Unito o comunque all’estero. Un altro trend molto importante che rileviamo è quello legato all’economia circolare: brand e ratailer che lanciano piattaforme consumer to consumer per l’usato”.

Anche questo è un aspetto chiave del commercio online del presente e del futuro: e le soluzioni di pagamento appaiono come le infrastrutture che sostengono e rendono possibile tale flessibilità.