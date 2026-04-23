Danimarca, scontro tra treni a 40 chilometri da Copenaghen: 17 feriti

Roma, 23 apr. (askanews) – Scontro tra due treni in Danimarca, a una quarantina di chilometri a Nord di Copenaghen: 17 i feriti, di cui cinque in gravi condizioni hanno riferito i soccorritori.”Al momento non possiamo dare ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sui motivi per cui si è verificato”, ha detto un responsabile della polizia.La collisione è avvenuta tra la città di Hillerod e il comune di Kagerup; l’allarme è stato dato poco dopo le 6.30 ha riferito un portavoce della polizia.