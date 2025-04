La nuova politica dei dazi e le sue conseguenze

Con l’entrata in vigore della nuova politica dei dazi annunciata dall’amministrazione Trump, le regioni italiane si trovano a fronteggiare un clima di incertezza e preoccupazione. I leader regionali, in particolare quelli delle regioni governate dalla Lega, hanno espresso timori significativi riguardo alle possibili ripercussioni economiche. Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha sottolineato l’importanza di avviare immediatamente negoziati con gli Stati Uniti, affermando che “i dazi non fanno bene all’Europa e non fanno bene agli Stati Uniti”.

Il caso del Veneto e l’industria del vino

Particolarmente colpito da queste misure è il settore vinicolo veneto. Luca Zaia, presidente della regione, ha avvertito che i dazi potrebbero rivelarsi un “cigno nero” per l’economia mondiale, paragonandoli agli effetti devastanti della pandemia e dei conflitti in corso. Con una bottiglia su cinque venduta all’estero che trova un acquirente negli Stati Uniti, un dazio del 20% potrebbe avere effetti disastrosi sul fatturato delle aziende vinicole venete. L’export verso gli Stati Uniti rappresenta per l’Italia un valore di quasi 65 miliardi di euro, rendendo evidente l’importanza di questo mercato.

Le preoccupazioni in Trentino e Lombardia

Le preoccupazioni non si limitano al Veneto. Anche Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, ha espresso timori per le aziende esportatrici, in particolare nei settori agroalimentare e automotive. Con gli Stati Uniti che rappresentano il secondo mercato estero per il Trentino, il rischio di un impatto negativo è palpabile. In Lombardia, il Consiglio regionale ha bocciato una mozione del Partito Democratico che chiedeva una netta opposizione ai dazi, evidenziando le divisioni politiche interne sulla questione. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha promesso un’analisi approfondita per identificare i settori più vulnerabili, tra cui l’agroalimentare e la moda.

Le posizioni politiche e il futuro delle relazioni commerciali

Le dichiarazioni dei presidenti regionali evidenziano un consenso crescente sulla necessità di una risposta unitaria a livello europeo. Vito Bardi, presidente della Basilicata, ha sottolineato che il protezionismo non è la soluzione alla competizione globale, avvertendo che i dazi potrebbero danneggiare filiere strategiche senza apportare benefici reali. La situazione attuale richiede una presa di coscienza collettiva e un’azione coordinata per proteggere l’economia italiana da misure che potrebbero rivelarsi devastanti.