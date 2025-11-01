Dazi: Boccia, 'governo fermo e diviso abbandona l'Italia al suo destino'

Rom, 1 nov (Adnkronos) – "Mentre l’Italia paga le conseguenze dei dazi di Trump, che colpiscono le nostre imprese, il nostro export, le nostre filiere produttive, la destra italiana tace". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo ad Andria (Bat) ad una iniziativa elettorale con Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria e candidato Pd al le regionali in Puglia.

"Meloni e Salvini non trovano il coraggio nemmeno di difendere le aziende italiane, schiacciati dalla sudditanza politica verso i loro alleati internazionali. Altro che patrioti: sono i custodi di un sistema paralizzato, incapace di affrontare le sfide del Paese e di difendere l’interesse nazionale. Un governo fermo, diviso e incompetente, che usa la legge di bilancio come campagna elettorale e abbandona l’Italia al suo destino”, ha aggiunto Boccia.