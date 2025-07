Dazi: Moretti (Pd), 'fallimento sovranismo, governo provveda subito a contromisure'

Dazi: Moretti (Pd), 'fallimento sovranismo, governo provveda subito a co...

Dazi: Moretti (Pd), 'fallimento sovranismo, governo provveda subito a co...

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Trump ha sferrato il suo attacco all’Europa fragile dei nazionalismi , quella dove i sovranisti, e prima tra tutti la Meloni, provano ad avanzare ciascuno per conto proprio ma alla fine non portano a casa alcun risultato, anzi". Così in una nota l&...