Clamorosa novità in casa Apple, a seguito dei dazi voluti da Donald Trump è pronto un grande cambiamento.

Dazi e produzione Iphone, Apple cambia tutto? L’indiscrezione di queste ore

Come sappiamo la Cina è alle prese con la guerra commerciale ingaggiata dall’amministrazione di Donald Trump. Apple quindi, secondo quando riferito dal Financial Times, sarebbe pronta a spostare la produzione e l’assemblaggio degli Iphone in India, già a partire dal 2026.

Un modo, questo, per allontanarsi dai dazi. Inoltre, sempre quanto riporta il Financial Times, la spinta sarà molto più profonda e rapida di quanto atteso dagli investitori al fine di reperire dall’India, raddoppiando la produzione, la totalità degli oltre 60milioni di Iphone venduti ogni anno degli States entro la fine del 2026.

Iphone, quanto potrebbero costare?

Si parla molto anche di quanto potrebbero arrivare a costare gli Iphone. Secondo uno studio di Rosenblatt Securities, l’Iphone 16, che è stato lanciato al prezzo base di 799 dollari, potrebbe arrivare a costare 1.142 dollari. Anche l’Iphone 16Pro Max rischia di lievitare, così come l’Iphone 16e. A settembre, inoltre, ci sarà il lancio del nuovo modello.