Dazi: Schlein a Meloni, 'non catastrofe? Piazza Affari oggi è crollata'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Stiamo parlando di un disastro ma davanti a tutto ciò Meloni resta ambigua. Ci ha spiegato che non è una catastrofe, che non bisogna abbandonarsi all'allarmismo. Ma lo deve spiegare a famiglie, imprese, mercati: oggi Piazza Affari ha visto un crollo come non si vedeva dall11 settembre. Se Meloni voleva rassicurare i mercati, non mi pare ci stia riuscendo…". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al seminario dei deputati Pd al Museo Cervi a Gattatico.