Dazi: Schlein, 'danni gravi a imprese e lavoratori ma il governo è fermo'

Roma, 10 apr (Adnkronos) - "Il Pd sta incontrando imprese, cooperazione, agricoltori, sindacati per le nostre proposte a questo governo fermo davanti all'incertezza sui dazi che sta già causando gravi danni alle imprese e ai lavoratori italiani". Lo ha detto Elly Schlein a marg...

Roma, 10 apr (Adnkronos) – "Il Pd sta incontrando imprese, cooperazione, agricoltori, sindacati per le nostre proposte a questo governo fermo davanti all'incertezza sui dazi che sta già causando gravi danni alle imprese e ai lavoratori italiani". Lo ha detto Elly Schlein a margine degli incontri al Nazareno con Confindustria e sindacati.

"Abbiamo bisogno di reagire, il governo dica cosa intende fare per evitare le delocalizzazioni, per i salari più bassi d'Europa che abbiamo in Italia, noi proponiamo il salario minimo e i rinnovi contrattuali. Dica che cosa vuole fare sulle bollette che sono le più care d'Europa. Noi su questo continueremo a incalzarli", ha aggiunto la segretaria del Pd.