Dazi: Sereni, 'un grande accordo per Trump, una resa per Ue'

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Ci vuole un bel coraggio dalle parti di Palazzo Chigi a considerare l’intesa di ieri tra Ursula Von Der Leyen e Trump un buon accordo. Dazi aggiuntivi del 15%, l’impegno europeo a comprare gas e armamenti per centinaia di miliardi nei prossimi tre anni e ad investire di più negli Usa, la rinuncia a tassare i colossi del web".

Così in una nota Marina Sereni responsabile Sanità nella segreteria Pd.

"Non osiamo pensare cosa possa essere per Meloni e i suoi ministri un cattivo accordo! In uno scenario in cui, tra l’altro, non è affatto vero che si supera l’incertezza. Perché mancano ancora molti dettagli per settori cruciali, come quello della farmaceutica, e perché, come ci insegnano i negoziati di questi mesi con altri Paesi, da Trump possiamo ancora aspettarci altre brutte sorprese. L’Ue, seguendo la linea di Meloni e Merz, ha accettato una resa. Ora smettano con la propaganda e si diano da fare almeno per contenere i danni sulle imprese e i lavoratori italiani ed europei”.