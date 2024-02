De Nora: da Thyssenkrupp ordine di elettrolizzatori per generare idrogeno verde

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, ha ricevuto, attraverso la controllata De Nora Deutschland, ordini da thyssenkrupp nucera per la fornitura di elettrolizzatori destinati ad uno dei più...

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, ha ricevuto, attraverso la controllata De Nora Deutschland, ordini da thyssenkrupp nucera per la fornitura di elettrolizzatori destinati ad uno dei più grandi progetti di water electrolysis (Awe) per la generazione di idrogeno verde in Europa, in costruzione in Svezia. Lo rende noto la società, precisando che il progetto, che prevede la produzione di idrogeno verde per una capacità installata complessiva di oltre 700 MW, si posiziona tra i maggiori impianti di elettrolisi dell'acqua in Europa.

L’idrogeno verde sarà utilizzato in un progetto di decarbonizzazione dell’industria hard to abate e permetterà in prospettiva di ridurre significativamente l’impronta carbonica del cliente industriale finale rispetto all’utilizzo delle tecnologie tradizionali. Gli ordini, che sono stati assegnati a De Nora nell'ambito dell'accordo di toll manufacturing and services agreement esistente con thyssenkrupp nucera, sono tra quelli precedentemente segnalati nella pipeline, e contribuiranno in modo significativo ad aumentare il backlog del segmento energy transition.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’aggiudicazione di questi nuovi ordini da parte della nostra partecipata thyssenkrupp nucera, e di contribuire alla realizzazione di un progetto di rilevanza europea che si distingue per elevata capacità produttiva e profilo di sostenibilità -commenta Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora-. Questi nuovi ordini rafforzano ulteriormente la crescita del nostro business dedicato alla produzione di idrogeno verde e confermano De Nora quale azienda in grado di contribuire in maniera rilevante alla decarbonizzazione di settori industriali tradizionalmente hard-to-abate. La sostenibilità è nel nostro Dna da sempre. Attraverso il nostro coinvolgimento nell’esecuzione di progetti di tale rilevanza, rivestiamo un ruolo chiave nel supportare altri attori internazionali e grandi aziende nel realizzare produzioni green".